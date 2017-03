Par S.B | Ecrit pour TF1 |

D’ordinaire, ce sont les candidats de The Voice qui se retrouvent à l’Eurovision. La preuve avec Amir pour la France ou Loïc Nottet pour la Belgique. Cette année, un talent a fait le chemin inverse. Lidia Isac est une star en Moldavie. Grande blonde pétillante, elle a représenté son pays, lors de L’Eurovision 2016 avec « Falling Stars ». Malheureusement, elle s’est arrêtée en demi-finale.



La jeune femme, étudiante en journalisme, n’est pas connue en France et elle compte sur The Voice pour l’aider à développer sa carrière et pourquoi pas décrocher un contrat avec une maison de disques, chose qui n’existe pas dans son pays, expliquera-t-elle dans un français parfait trahi uniquement par son ravissant accent. C’est en français d’ailleurs qu’elle chante devant le jury. Lidia Isac a choisi d’interpréter « Ordinaire », titre issu du répertoire du Québécois Robert Charlebois pour tenter de convaincre le jury.



Les coachs hésitent longuement, refroidis par les notes bleues qui ont parfois ponctué sa performance. La faute au stress, évidemment. Finalement, c’est dans les toutes dernières secondes de la prestation que Florent Pagny décide de se retourner. Il sera le seul. C’est l’étendue vocale qui l’a convaincu. "Elle descend super bas et elle monte super haut. Y a le matos et j’ai besoin de voix qui vont fighter", s’explique le coach. Pour Mika, la jeune femme a "une grande voix", indéniablement. Même s’il admet qu'au départ, "ce n'est pas très stable, c'est comme si c'était plus agressif, sans précision. A la fin, tu as vraiment fait un super boulot et c'est à ce point-là qu'il s'est retourné, alors ça ne m'étonne pas". Honnête, le coach déclare : "Ce n'est pas exactement mon registre, ce n'est pas vraiment mon style, mais j'apprécie quand même. Je peux totalement comprendre pourquoi Florent s'est retourné". Avec Lidia, le baryton de The Voice glane son dixième talent.