Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Il faut toujours persévérer dans la vie. Telle pourrait être la devise de Lisandro Cuxi. Petit Flashback. A 12 ans Lisandro commence à s’intéresser à la musique en découvrant sa sœur chanter. Quelques mois plus tard il poste des vidéos sur Internet. Celles-ci lui permettent d’acquérir une petite célébrité. Sa passion devenant de plus en plus dévorante, il décide de s’inscrire à The Voice Kids en 2015. A l’âge de 15 ans, son interprétation de Run To You de Whitney Houston est tout simplement épatante. Du coup Jenifer le sélectionne sans hésiter. Tout au long du show musical Lisandro fait sensation. Il arrivera en finale.

2017, le grand retour. Depuis deux ans Lisandro n’a eu de cesse de travailler, travailler et travailler. Cette période lui a permis d’acquérir plus de confiance en lui. Et ça se voit. Il lui suffit de quelques secondes pour enflammer public et coach en reprenant Can’t Stop The Feeling de Justin Timberlake. M Pokora ne s’y trompe pas et buzz immédiatement. Quelques instants plus tard les autres coachs font de même. Et le show ne fait que commencer ! Pendant que Mika et M Pokora se lirent déjà un duel pour convaincre Lisandro de les rejoindre, le talent poursuit son spectacle en dansant. Il est tellement doué qu’il entraîne les coachs dans son show.



A la fin de sa prestation c’est une pluie de compliments mérités qui attend Lisandro. Les coachs sont prêts à un vrai duel pour le convaincre de rejoindre leur équipe et le comparent à une star. Et les surprises ne sont pas finies… Pour la première fois dans l’histoire de The Voice un coach se désiste. Zazie préfère en effet laisser leur chance à ses camarades car elle estime qu’ils sauront mieux s’occuper du petit génie. Finalement Lisandro choisit de rejoindre M Pokora. Et si le jeune garçon offrait sa première victoire au coach qui vient de rejoindre The Voice ? Réponse dans quelques semaines avec ce talent qui fait déjà figure de concurrent incontournable…