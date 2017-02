Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Samedi 18 février, TF1 lançait officiellement la sixième saison de The Voice. L’occasion pour les téléspectateurs de retrouver de nouveaux talents. Et quatre d’entre-deux ont littéralement bluffé l’ensemble des coachs.

Ce week-end était marqué par le retour tant attendu de The Voice. La sixième saison est officiellement lancée pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et des quatre coachs, Zazie, M Pokora, Florent Pagny et Mika, impatients de découvrir de nouvelles voix. Et ça tombe bien puisque ces premières auditions à l’aveugle ont révélé plusieurs talents exceptionnels.

1/ Marius, 25 ans.

Marius a été le premier talent à s’élancer sur la scène de The Voice. En interprétant le titre de Kodaline, "All I Want", ce jeune homme de 25 ans a séduit l’ensemble des coachs : "Vous mettez tout le monde d’accord", a expliqué Florent Pagny. Celui qui a essayé le chant pour séduire les filles à 16 ans ne s’attendait sans doute pas à intégrer la compétition. Et pourtant, le voilà en route pour les battles aux côtés de Zazie, son coach.

2/ Lisandro Cuxi, 17 ans.

A 17 ans, Lisandro Cuxi est déjà bien connu des téléspectateurs puisque le jeune homme était arrivé en finale de la deuxième saison de The Voice Kids. Deux ans après son premier succès, Lisandro Cuxi est remonté sur la scène pour interpréter « Can’t Stop the feeling » de Justin Timberlake. Carton plein pour l’apprenti chanteur qui a séduit les quatre coachs et plus particulièrement M Pokora. C’est d’ailleurs lui qu’il a choisi.

3/ Agathe, 20 ans.

A seulement 20 ans, Agathe a une voix atypique et affirmée. En chantant "Je dis aime" de Matthieu Chedid, la belle a réussi à convaincre l’ensemble des coachs. Un véritable coup de cœur pour Zazie : "C’est réjouissant et extrêmement précis, ça a rajouté du sens", a expliqué l’artiste. Mais malgré les compliments de la coach, Agathe a choisi de rejoindre l’équipe de Mika.

4/ Will Barber, 40 ans

Avec sa salopette bleue, sa barbe et sa guitare lap-steel, Will Barber a fait l’unanimité. Plutôt timide et réservé, le chanteur s’est dévoilé sur la scène de The Voice en interprétant "Another brick in the Wall" de Pink Floyd. Les quatre coachs, bluffés, ont été particulièrement séduits par cette prestation "authentique". Zazie a réussi à convaincre le chanteur d’intégrer son équipe.

Seuls trois coachs se sont retournés sur la prestation de Vincent Vinel, âgé de 20 ans. Mais Zazie, Florent Pagny, M Pokora et Mika ont été bluffés par la performance de ce jeune homme. Avec son "Lose yourself" revisité d’Eminem, Vincent Vinel accompagné par son piano a mis le feu au plateau. Après quelques minutes d’hésitation, il a finalement choisi Mika.

Retrouvez la prestation de Vincent Vinel ci-dessous :