Samedi 18 février, Vincent Vinel a fait sensation en reprenant "Lose Yourself" d’Eminem lors des premières auditions à l’aveugle. Depuis, le titre a fait un bond dans le classement des titres les plus téléchargés sur iTunes.

Quand il a décidé de reprendre Lose Yourself du rappeur américain Eminem, Vincent Vinel ne s’attendait sans doute pas à un tel engouement. Pourtant, le jeune artiste a réussi à mettre le feu sur le plateau de The Voice lors des premières auditions à l’aveugle ce samedi 18 février. Les coachs, à l’image de Mika, ont complètement été sidérés par la performance vocale et l’énergie phénoménale de ce jeune talent.

La prestation de Vincent Vinel a également emballé les téléspectateurs et les internautes. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à partager leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Mais le succès phénoménal de la performance de Vincent Vinel, le talent qui a finalement rejoint Mika, a également eu un effet plutôt inattendu. Lose Yourself s’est en effet trouvé propulsé ce lundi 20 février dans le top 5 des titres les plus téléchargés sur iTunes.

Pourtant cette chanson d’Eminem est loin d’être récente. Sorti en 2002, le titre figure sur la bande originale du film 8 Mile dans lequel le rappeur joue son propre rôle. Cet hymne à la combativité et à la réussite reprend l’intrigue du film qui relate les déboires et les événements marquants de la vie d’Eminem. Véritable succès à l’époque de sa sortie, Lose Yourself a notamment permis à l'artiste originaire de Détroit de remporter l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2003, mais aussi deux Grammy Awards.

La reprise de Vincent Vinel a donc remis au goût du jour ce titre et a permis à une toute jeune génération de le découvrir. Eminem peut dire merci au talent de The Voice.