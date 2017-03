Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Actuellement en pleine préparation de son deuxième album, Louane s’est tout de même offert le luxe d’enregistrer un titre avec le groupe international d’electro The Chainsmokers. Les deux DJ new-yorkais viennent de dévoiler le nom de la chanson qu’ils interprètent avec l’ancienne candidate de The Voice.

Louane continue sa folle ascension. Et son année 2017 s’annonce déjà toute aussi prolifique que 2016. L’an dernier, la jeune artiste découverte lors de la deuxième saison de The Voice, a tout de même vendu 1,5 millions d’exemplaire de son album Chambre 12 sorti en mars 2015.

Cette année, Louane Emera va revenir avec un deuxième album, pour le plus grand bonheur de ses fans. La chanteuse est d’ailleurs en plein enregistrement de ce dernier. Le 12 mars dernier, la jeune chanteuse de 20 ans partageait une photo d’elle à la fenêtre avec en guise de légende, ces quelques mots : "Encore une semaine qui se termine... une semaine de boulot... Vivement qu'il soit temps de partager avec vous du nouveau son !"

Mais en attendant ce deuxième album très attendu, les fans auront bientôt le plaisir d’entendre leur artiste préférée dans un tout autre registre. Louane a en effet eu l’immense honneur d’enregistrer un titre avec le groupe international d’électro, The Chainsmokers. Celui-ci est composé de deux DJ new-yorkais qui cartonnent en ce moment. En effet, leur titre Paris ou encore Something Just Like This, leur collaboration avec Coldplay, engrangent des millions de vues sur Youtube.

Le groupe qui sortira son tout premier album le 7 avril prochain a fait appel à de nombreux artistes pour les accompagner sur cet opus. Parmi eux, Colplay bien sûr… et Louane ! A trois semaines de la sortie de cet album qui va s’intituler Memories… Does Not Open, le groupe a mis en ligne une photo des différents titres qui vont y figurer et les noms des chanteurs invités.





Ainsi on apprend que Louane interprétera un titre qui s’intitule I Won’t Kill Ya. La jeune femme n’a pas hésité à partager le cliché avec en guise de légende : "Toujours si heureuse de croiser la route de @TheChainsmokers Hâte que cet album mortel soit dispo." Nous aussi, on hâte…