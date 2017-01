Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Louane publie régulièrement des photos de son quotidien entre la chanson et le cinéma. Et la semaine dernière, la jeune chanteuse est apparue métamorphosée.

Les projets continuent de se multiplier pour Louane, révélée dans The Voice. Elle sera bientôt de retour sur le grand écran dans "Nos Patriotes". L’artiste donnera la réplique à Alexandra Lamy, Marc Zinga et Pierre Deladochamps. Réalisé par Gabriel Le Bomin, ce long-métrage s’inspire du roman de Tierno Monénembo "Le Terroriste noir". Louane y incarnera le rôle d’une résistante durant la seconde guerre mondiale. Et pour incarner au mieux son personnage, la jeune femme a dû changer de look. Adieu la chevelure blonde, place à une perruque brune. Sur son compte Instagram, Louane a ainsi publié un cliché de sa nouvelle coiffure alors qu’elle posait aux côtés de son partenaire Pierre Deladochamps : "Félicitations pour ta nomination aux César 2017, je suis trop contente", a-t-elle écrit. Pour rappel, le comédien est nommé dans la catégorie du meilleur acteur pour son rôle dans le film "Le fils de Jean".

Ce nouveau look de Louane a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Les fans de l’interprète de Jour 1 sont ravis de ce nouveau style très rétro inspiré des années 40 : "Trop belle Louane, hâte de voir le film", peut-on lire. Avant de faire la promotion de son prochain film, Louane était également au Festival de l’Alpe-d’Huez pour le long-métrage Sahara. Un programme chargé attend donc Louane pour cette année 2017.





@pierredeladonchamps Félicitations pour ta nomination, je suis trop contente, mais j'espère que tu seras guéri d'ici la #cesar2017 #Nospatriotes 😘💪🏼 Une photo publiée par Louane ❤ (@louane) le 26 Janv. 2017 à 1h38 PST

Retrouvez l'une des prestations de Louane dans The Voice