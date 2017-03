Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Elle souhaite être avocate internationale pour défendre les enfants soldats et poursuivre son rêve dans la musique. Lucie, 17 ans, est déjà une jeune femme déterminée. Et sur la scène de The Voice, elle comptait bien relever un nouveau défi : celui de faire battre le cœur des coachs. Pour cela, elle s’est armée de son courage et de sa force vocale pour interpréter le célèbre titre de James Brown, « It’s a Man’s Man’s Man’s World ». Une prise de risque qui a séduit l’ensemble des coachs et une véritable évidence pour elle : « J’ai eu un flot d’émotions incontrôlables, j’ai fondu en larmes en écoutant cette chanson », a-t-elle confié dans les coulisses. Florent Pagny et Mika ont été les premiers à se retourner face à cette voix, suivis par Zazie et M Pokora. Tous bluffés par son jeune âge, les quatre coachs n’ont pas tardé à lancer de nombreux compliments : « Tu reprends le contrôle, tu maîtrises le silence. Ce que j’ai bien aimé, tu n’as pas fait semblant d’être plus âgée », a commenté l’interprète de Take It Easy. « Ce qui m’a plu, c’est ton attitude, a ajouté Florent Pagny. Tu es juste en place, juste toi et sans prétention. » Tous ont souligné la maturité de sa voix. Après plusieurs secondes d’hésitation, Lucie a finalement choisi d’intégrer l’équipe de Florent Pagny.

C’est certain, la musique, Lucie l’a dans la peau. Déjà toute petite, elle poussait des « petits cris » selon sa mère, qui se doutait bien de son talent. Très vite, ses parents l’ont inscrite dans les chœurs pour enfants de la cathédrale de Rouen, ville où elle est née. A 6 ans, elle a ensuite intégré le conservatoire de chant et de danse. The Voice est donc une nouvelle étape pour elle. Rendez-vous aux battles !

