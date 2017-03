Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Les Enfoirés donnent le la ce soir sur TF1 ! Pour cette nouvelle année, les artistes sont nombreux à venir chanter pour les Restos du Cœur. Ce soir, la team The Voice sera au complet à l'occasion du concert des Enfoirés. M Pokora, Jenifer, Patrick Fiori, Zazie et Garou donneront de la voix afin de récolter des dons pour l'association les Restos du Cœur. Cette année, un petit nouveau s'est hissé parmi la grande liste des chanteurs de ce soir. Il s'agit d'Amir. Le chanteur, révélé en saison 3 de The Voice, rejoint la grande famille, pour le meilleur et pour le rire. Interrogé par les caméras de LCI, le jeune homme s'est confié sur le bizutage dont il a été victime.

"Je savais depuis le début que j'allais me faire bizuter et je doute de chaque costume qui deviendra mon bizutage plus tard, et à un moment, je découvre un tutu sur mon portant et c'est mon bizutage. Et pour me réconforter, on m'a apporté Sébastien Chabal. On a fait un sketch dans lequel on est des danseuses, et c'est amené de manière assez surprenante, ça apportera un moment rigolo dans l'émission", confie-t-il. Et il est loin d'être le seul ! Nouvelle recrue, Kendji Girac a, lui aussi été confronté son premier bizutage made in Les Enfoirés. Mais ne comptez pas sur le chanteur pour vous révéler la supercherie...

Pour 2017, les chanteurs vous convient pour un voyage dans le temps et l'espace à travers des tableaux toujours plus créatifs et lunaires, à vous couper le souffle. Petite variante cette année, les nombreux talents à se produire sur scène chantent sans leur mentor Jean-Jacques Goldman. Pour autant, Grégoire et MC Solaar veillent au grain et vous promettent un spectacle majestueux. D'ailleurs, les deux chanteurs sont à l'initiative de l'hymne de cette année. Intitulé Juste une p'tite chanson, le morceau est déjà disponible en téléchargement. Près de trente artistes et personnalités en font partie, dont Thomas Pesquet, l'astronaute qui a enregistré un passage depuis sa navette spatiale... Cette année, les sketchs s'enchaînent avec notamment la cérémonie de l'Eurovision, commentée de façon décalée par Michèle Laroque et Michaël Youn. Avec leur humour décapant, les deux talents vont forcément vous faire hurler de rire.

Ne manquez pas le grand concert des Enfoirés ce soir, à 20h55 sur TF1 !