Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

"Tu m’as ouvert la poitrine en deux… et mon cœur est juste à tes pieds !" Voilà comment M Pokora annonce son coup de cœur à Capucine. Comme si cela ne suffisait pas, il s’empresse d’ajouter "Tu m’as attrapé par le ventre et tu m’as mis dans tous les sens. Je partirai pas d’ici sans toi". Prêt à tout pour la convaincre de rejoindre son équipe, notre coach n’a pas peur de faire dans la démesure. Touchée, Capucine alias Kap's le remercie pour tous ces compliments. Malheureusement, elle craque sous le charme de Florent. Ce dernier, Mika et Zazie ne ratent pas l’occasion pour se moquer de M Pokora en faisant semblant de ramasser ses différents organes sur le plateau. Il ne fait aucun doute que notre coach désillusionné essaiera de la récupérer lors des battles.

Heureusement, son chagrin n’est finalement que passager. Reconnaissant qu’il vient de subir un râteau, il se retourne prêt à buzzer dès qu’un nouveau talent enflammera son cœur. Et il ne faut pas longtemps pour qu’il craque pour les vocalises de Samuel. Cette fois-ci, pour être certain de ne pas se retrouver avec le cœur brisé, il fait appel à un ami. Et cet ami n’est autre que le rappeur Soprano. S’éclipsant quelques secondes, il en profite pour appeler "Sopra" et le passer au talent. Hélas, cela ne suffira pas car Samuel choisit de rejoindre Mika. M Pokora se consolera-t-il dans les prochains épisodes ? Personne ne le sait mais en attendant il compte bien faire sienne la devise : "Malheureux en amour, heureux à The Voice"…