Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

M Pokora sait décidément tout faire. Chanteur, danseur, et maintenant réalisateur. Le nouveau coach de The Voice est actuellement à Miami pour y tourner un clip et le beau gosse sera à la fois devant et derrière la caméra. Il a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Pour l’aider à réaliser le clip, il s’est entouré de ses proches collaborateurs, dont son ami Marvin Gofin, danseur et chorégraphe. Un partenaire de choix puisque ce dernier officiait comme chorégraphe sur la dernière tournée de Madonna, rien que ça !Sur les différentes photos postées sur les réseaux sociaux, M Pokora apparaît avec différents danseurs, mais également deux jeunes femmes dont l’une, Melisza Mcpherson, est un mannequin jamaïcain. La belle a posté un cliché du petit groupe pendant le tournage. De quoi constater qu’il fait toujours bon vivre à Miami où le soleil brille de mille feux. Les shorts et les tee-shirts sont de sortie !

M Pokora sera bientôt de retour en France puisqu’il intègre cette année l’équipe des coachs pour la saison 6 de The Voice. Déjà coach de The Voice Kids, le chanteur retrouvera Zazie, Mika et Florent Pagny avec lesquels il tentera de trouver les nouveaux talents de la chanson française. Qui succèdera à Slimane, vainqueur de la saison 5 l’année dernière ? Réponse à partir du 18 février sur TF1.





Day 2 shooting with French Artist @mattpokora Une photo publiée par Melisza Mcpherson (@_azsilem) le 31 Janv. 2017 à 13h38 PST





Ça cogite sur le tournage avec le frangin @marvin.gofin On set with my partner @marvin.gofin 🎬 Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 31 Janv. 2017 à 13h03 PST