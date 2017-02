Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Lisandro Cuxi

C’est presque un habitué du plateau ! Lissandro a en effet déjà participé à The Voice Kids. A l’époque sa coach Jenifer l’avait emmené en finale. A désormais 17 ans le jeune cannois veut se frotter à la cour des grands. Pour y arriver il a beaucoup travaillé. Et ca paye ! Dès le début de son interprétation de Can’t Stop The Feeling de Justin Timberlake, M Pokora se jette sur le buzzer. Vêtu d’un blouson sur lequel est inscrit « Invincible », Lissandro Cuxi semble vraiment imbattable tant sa prestation est époustouflante. Maniant sa voix à la perfection il effectue aussi un vrai show de danse. Son ex-coach Jenifer a vraiment de quoi être fière. Et si une star était née…

Fonetyk & Dama

Quand on a deux voix uniques pourquoi ne pas tenter sa chance à The Voice en les réunissant. Voilà ce que se sont dits Fonetyk & Dama. A 28 ans le premier est chauffeur poids lourd pendant que son complice de 29 ans est responsable de magasin. Tous deux décident de proposer un air de jeunesse en revisitant le titre Cosmo de Soprano. Leur duo laisse les coachs perplexes et pour le moins interrogatifs. Tous se demandent combien de talents sont sur scène en train de chanter derrière leurs fauteuils. Sans avoir la réponse le cœur de M Pokora chavire et il décide de les intégrer dans son équipe. En appuyant sur le buzzer il réalise le rêve de Fonetyk & Dama qui espéraient le choisir comme coach.