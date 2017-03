Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Depuis son arrivée dans "The Voice", M Pokora a envie d'accueillir le plus de talents possibles dans son équipe… Retour sur un coach qui buzze plus vite que son ombre !

Si M Pokora devait être comparé à un personnage de dessin-animé, ce serait sûrement Lucky Luke. Car c’est bien connu, le cow-boy du Far West est connu pour tirer plus vite que son ombre. Cette année, dans The Voice, l’interprète de Belinda est sûrement le coach à avoir buzzé le plus de fois. En seulement trois émissions, il comptabilise un total de 22 buzz et a accueilli 8 talents à ce jour. Plutôt pas mal ! Et pour recueillir des personnes dans son équipe, MP a sa technique bien à lui… Souvenez-vous, la semaine dernière, le chanteur a appelé Soprano en plein prime pour obtenir les faveurs de Samuel M. Mais cela n’a pas été suffisant ! Le talent a préféré se tourner vers Mika, car il se rapprochait plus de ce qu’il a l’habitude de faire.

M Pokora peut tout de même se féliciter. Il a accueilli Lily Berry dans sa team. Il faut dire que la jeune femme connaît de loin le chanteur. Son papa a, jadis, joué dans la même équipe que son paternel au football. Un joli clin d’œil qui a satisfait le coach. Mais ce n’est pas tout ! En étant choisi par Ry’m, le chanteur a remis au goût du jour Strasbourg, sa ville d’origine. Hier, MP a accueilli trois nouveaux talents éclectiques dans sa team.

Il y a tout d’abord Sacha, qui a séduit le chanteur en reprenant Crazy in love de Beyoncé. MP a été le seul à se retourner sur Angelo Powers. Il faut dire que l’univers du talent y est pour beaucoup… Enfin, Matt s’est retourné sur Ophée. Ancienne danseuse pour la Star Academy, la jeune femme, plutôt discrète, a su le séduire sur One Night Only de Jennifer Hudson… Quels talents choisira M Pokora ? La réponse la semaine prochaine dans The Voice !