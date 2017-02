Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Karla

Passionnée de musique, Karla n’a pas hésité à transformer sa chambre en studio artisanal avec un micro et des petites enceintes. C’est là qu’elle s’entraîne au quotidien et donne des petits concerts privés en espérant connaître un jour une grande carrière. A 16 ans, cette toulonnaise sait vraiment ce qu’elle veut. C’est pour cela qu’elle n’hésite pas à s’approprier Without You de Mariah Carey, une chanson plus que difficile à interpréter tant elle s’avère technique. Mais elle a raison car sa voix enflamme Mika, M Pokora, Zazie et Florent Pagny qui sont subjugués par sa prestation et n’en reviennent pas de son jeune âge. Un premier pas vers la gloire ?





Lily Berry

Chassez le naturel, il revient au galop ! La preuve avec Lily Berry. Après avoir abandonné la musique à cause d’une histoire d’amour, elle finit par revenir à sa passion. Sa participation à The Voice a donc clairement un air de revanche. Et pour que celle-ci soit parfaite, elle choisit d’interpréter Hymn For The Weekend de Coldplay. Un défi car sa voix n’a pas de vibrato. Elle réussit son pari avec ce titre qui lui permet de faire chavirer les oreilles de M Pokora et Zazie. La suite sera-t-elle une love story musicale ? Réponse dans quelques semaines…

Ry’m

Voilà un talent surdoué qui a toutes les chances de faire parler de lui. A 4 ans il découvre la musique grâce au piano de ses parents. Depuis, il ne s’est pas arrêté. Certes il a fait un petit détour musical par des études de droit, mais c’est sur scène qu’il vibre. Après avoir posté une vidéo sur Internet, il a donné de très nombreux concerts. Autre particularité de ce talent, il joue du piano vertical. Voulant surprendre nos coachs il s’en sert pour chanter Hit The Road Jack de Ray Charles. Originaire de Strasbourg et ayant déjà rencontré M Pokora qui est originaire de la même ville quand il jouait dans Robin des Bois, c’est fort logiquement ce dernier qu’il choisit. Reste à savoir s’ils vont chanter des tubes alsaciens ensemble…