Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

On avait suivi les péripéties de M Pokora à Miami en janvier dernier sur son compte Instagram. On avait compris qu’il était parti en Floride entouré de quelques uns de ses danseurs pour y tourner un clip. Mais on ne savait pas de quel clip il s’agissait. Fin du suspense aujourd’hui : le chanteur vient de dévoiler la vidéo de sa reprise de Alexandrie, Alexandra issue de l’album My Way dans lequel il reprend les plus grands tubes de Claude François.

Quand on pense à Miami et à la Floride, on pense évidemment au soleil et aux jolies filles qui arpentent les rues bordées de palmiers de « Magic City ». Dans une superbe voiture décapotable, M Pokora et sa bande profitent de la chaleur et sont sous le charme des beautés locales. Des jeunes femmes qui leur font littéralement tourner la tête !

Grande nouveauté pour ce clip : il a été entièrement réalisé par M Pokora. Et le résultat est tout simplement bluffant. Entre les chorégraphies pointues du chanteur et de ses danseurs et l’ambiance caliente qui plane sur les rues de Miami, on est transporté tout droit de l’autre côté de l’Atlantique. Après le succès des clips de Cette année-là, Belinda et Comme d’habitude, il y a fort à parier que M Pokora s’apprête à connaître un nouveau carton avec cette vidéo funky et addictive !