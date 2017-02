Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Il ne se passe pas une émission sans que coachs et talents assurent le spectacle. Voici ce qu’il ne fallait pas rater lors du dernier prime.

1 M Pokora appelle Soprano

Faire jouer ses relations… C’est du jamais vu dans The Voice ! Et pourtant M Pokora n’hésite pas à sortir son portable pour passer un coup de fil à Soprano. Objectif affiché : demander à ce dernier de convaincre Samuel M de rejoindre son équipe. Le talent a en effet brillamment repris la chanson Clown du rappeur. Malgré la complicité évidente qui unit tous les artistes, cela ne suffira hélas pas pour notre coach. Samuel M préfère finalement rejoindre Mika.

2 M Pokora se venge

Mika, Zazie et Florent Pagny n’hésitent pas à taquiner M Pokora. Tout au long des auditions à l’aveugle il subit les moqueries de ses camarades. Du coup, dès qu’il le peut, le coach règle ses comptes. Alors que ses trois complices espèrent récupérer Ry’m, c’est lui qui réussit à convaincre le strasbourgeois de rejoindre son équipe. M Pokora en profite pour distribuer des mouchoirs aux autres coachs en leur disant qu’ils peuvent pleurer…

3 Julia Paul surprend

Les coachs ont beau s’y connaître en matière de voix, il leur arrive tout de même de commettre des erreurs. La preuve avec Zazie. Pour le moins surprise par Julia Paul qui interprète Jacques a dit, elle est convaincue que c’est un garçon qui chante. Il faut reconnaître que la coach a des circonstances atténuantes. Elle a en effet participé à la création de cette chanson pour Christophe Willem. Une bourde vite pardonnée puisque Julia décide finalement d’intégrer l’équipe de Zazie.





4 Un talent surpris

Souvenez-vous, la semaine dernière Nikos demandait à Alexandre de rejoindre les coulisses pour se préparer à une audition à l’aveugle. C’est dans cette deuxième émission que le talent a tenté sa chance. Hélas pour lui, aucun coach ne s’est retourné. Gageons qu’avec un peu d’entraînement il tentera sa chance lors d’une prochaine édition.

5 Samuel M recadre les coachs

Mika, Florent Pagny et M Pokora se sont retournés sur Samuel M. Du coup les trois coachs se battent pour le convaincre de les choisir. A tel point qu’ils se perdent dans un jeu de séduction. Il n’en faut pas plus pour que le talent les rappelle à l’ordre et leur dise qu’il aimerait bien entendre les arguments de chacun. Il se permet même de reprendre Florent Pagny qui se trompe dans les paroles de la chanson que le talent vient d’interpréter. Le tout avec beaucoup d’humour.