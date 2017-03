Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Habitué à être dans la lumière et jouer le showman, M Pokora a pourtant changé ses bonnes vieilles habitudes samedi soir dans "The Voice 6". L'occasion d'offrir une très belle séquence à l'émission de TF1.

"Je sais qui tu es." Au moment de prendre la parole pour convaincre Marvin Dupré de rejoindre son équipe, M Pokora a rapidement confié que ce talent ne lui était pas inconnu. Il a en effet découvert cet artiste, auteur/compositeur/interprète, grâce à une vidéo diffusée sur la toile. Un clip dans lequel Marvin revisitait l'un des titres du coach.

"Sache que le mashup que tu as fait avec ma chanson dedans, je l'ai entendu et ça m'avait beaucoup plu. J'étais très touché par ce que tu as fait de ma chanson", a confié M Pokora. Si ce dernier n'a pas réussi à rafler ce talent dans son équipe, il a malgré tout pu vivre un moment à part avec lui. Vrai showman qui se donne à fond sur scène, M Pokora, qui est d'ailleurs actuellement en tournée, s'est mis en retrait le temps d'un duo inédit avec Marvin. Installé au piano, le coach a joué quelques notes du refrain de son tube, Le Monde, afin d'accompagner ce nouveau talent de The Voice 6. Une belle séquence très touchante.

M Pokora n'a pas été le seul à succomber au charme de Marvin Dupré. Sa prestation sur Let Me Love You de DJ Snake featuring Justin Bieber a su toucher en plein coeur Zazie. "Merci pour ce moment pour cette émotion. Je me suis fait attrapée, happée par un truc plus fort que moi et que toi", a-t-elle confié avant d'ajouter qu'il était "la lune et le soleil." Plébiscité également par Mika et Florent Pagny, Marvin Dupré a choisi d'être coaché par le chanteur libanais pour la suite de l'aventure !

Rendez-vous samedi 18 mars à 20h55 pour un nouvel épisode des auditions à l'aveugle de The Voice.