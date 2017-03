Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Les coachs sont parfois prêts à tout pour attirer un talent dans leur équipe. Et ce n’est pas M Pokora dira le contraire. Après avoir appelé Soprano pour convaincre Samuel de le rejoindre dans la deuxième émission des auditions à l’aveugle, le chanteur a littéralement donné son cœur à Manoah samedi soir. "Tu vas me laisser 30 secondes", lance le coach avant de découper un cœur dans une feuille rouge pour le donner à la jeune chanteuse. "Ça, ça veut dire que tu es mon coup de cœur cette année. Donc je te laisse mon cœur, ne me le rends pas en miettes, s’il te plaît", ajoute-t-il.

Une stratégie qui a bien fait rire ses acolytes coachs. "Tu vois la tête du cœur quand même", dit Zazie tandis que Florent Pagny ajoute : "Il faut peut-être aller voir un cardiologue..." Et ce n'est que le début d'une passe d'armes très drôle entre les coachs. Effondré en découvrant que Manoah choisit Zazie et non son équipe, M Pokora est réconforté comme il se doit par Mika et Zazie qui lui offrent deux nouveaux coeurs rouges.

Très taquin, le chanteur libanais découpe un micro-coeur pour Florent Pagny. Ce qui amuse beaucoup ce dernier. "T'appelles ça un coeur toi ? L'autre il me donne un coeur, regarde le coeur pourri qu'il me file ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Là je peux te dire, tu es prêt pour le pontage parce qu'avec le bordel que tu as, tu es tout fermé", lance le coach.

Retrouvez Florent Pagny, Zazie, M Pokora et Mika le samedi 18 mars à 20h55 pour un nouvel épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 6.