Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Avec 8 buzz sur 10 talents retenus, M Pokora a raflé samedi dernier le titre de "serial buzzeur" de la soirée ! Si le nouveau coach de The Voice 6 a lui aussi courtisé des talents qui ont fait l’unanimité comme Imane ou Audrey, il a également été le seul à buzzer certains artistes venus se présenter aux auditions à l’aveugle. Il a ainsi été le seul à miser samedi soir sur Sacha, Angelo Powers ou encore Ophée.



Donnant leur chance à des talents prometteurs, M Pokora pourrait bien avoir raflé dans son équipe un artiste qui va marquer cette saison 6. L’histoire a en effet prouvé que le nombre de buzz lors des auditions à l’aveugle n’est pas forcément un critère fiable pour jauger de l’avenir du talent dans l’émission. Stephan Rizon, grand gagnant de The Voice 1, n’a ainsi fait pivoter que le fauteuil de Florent Pagny. Lors de la saison 2 de The Voice, Nuno Resende, buzzé uniquement par Florent Pagny, a terminé troisième des votes des téléspectateurs lors de la finale. L’audition à l’aveugle de Kendji Girac a, pour sa part, été plébiscitée uniquement par Mika. Ce qui n’a pas empêché le jeune homme de remporter avec brio la saison 3 et de devenir l’une des stars incontournables de la musique en France. En saison 4, c’est David Thibault qui a créé la surprise. Le talent de Florent Pagny, seul coach à s’être retourné, a terminé en finale de l’émission. Il a d’ailleurs fini sur la troisième marche du podium.

Bien conscient qu’un talent peut, avec le trac, faire quelques erreurs, M Pokora n’hésite donc pas à buzzer pour permettre à des personnes prometteuses de continuer l’aventure The Voice. "Ça ne m’étonne pas que Matt fasse des monobuzz, ça va avec la manière avec laquelle il pense. Il pense toujours d’une manière très indépendante. Les monobuzz, franchement, ça peut aller très, très loin. Qu’une seule personne se retourne, ça ne veut rien dire. Il y a des gagnants dans cette émission qui ont eu des monobuzz et qui sont allés plus loin que l’émission", a d’ailleurs confié Mika après la prestation d’Angelo Powers.

Retrouvez The Voice ce samedi 11 mars à 20h55 sur TF1.