Par Sabine BOUCHOUL

M Pokora tease la diffusion prochaine de son clip "Alexandrie". Le nouveau coach de The Voice était à Miami pour le tournage et a dévoilé une photo sur Instagram.

Dans trois jours, Matt Pokora dévoilera le clip Alexandrie, troisième extrait de son album hommage à Claude François. Pour tourner la vidéo, le beau jeune homme a mis les voiles, direction les Etats-Unis. Miami, plus exactement. Histoire de faire susciter l’attente et de faire monter la température le chanteur a mis en ligne deux clichés sur Instagram sur le tournage du clip. Lunettes de soleil, chemise à fleurs, sous les palmiers et le soleil de la East Coast américaine.



Pour ce clip, Matt Pokora a fait appel à son acolyte Mavin Gofin et comme pour les autres titres issus de My Way, il devrait être totalement dans l’esprit caliente et funky et comprendre des séquences de chorégraphies enflammées.



Alexandrie est attendu pour le 17 février et visiblement les fans du chanteur sont déjà sous pression. « Trop trop trop hateeeee », « I can't wait », « On a hâte de voir », « ça va être lourd », « C’est long 3 jours lol trop hâte », commentent la plupart des fans. D’autres notent une ressemblance avec Bruno Mars dans l’esthétique des photos.

À noter que l’on retrouvera Matt Pokora le 18 février sur TF1. En effet, le jeune homme prend ses fonctions dans l’un des fauteuils de The Voice, dès ce samedi à 20h55. Avec Florent Pagny, Zazie et Mika, il partira à la recherche du successeur de Slimane, le grand gagnant de la saison précédente.





J-3 #alexandrie Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 13 Févr. 2017 à 1h50 PST