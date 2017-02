Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Les premières images de la nouvelle saison du show musical laissent perplexes ! On y voit Mika enfermer M Pokora et Zazie avant de rejoindre la scène. Heureusement nos deux coachs réussissent à s’échapper pour le rejoindre et interpréter Pleased To Meet You des Rolling Stones. Un début en fanfare qui annonce bien d’autres surprises. Tout au long de la première émission M Pokora va avoir fort à faire tant ses camarades le mettent à l’épreuve. S’il ne passe pas une audition à l’aveugle, il doit quand même faire ses preuves et montrer que lui aussi sait remporter des talents.





Histoire de s’affirmer, dès les premières minutes il esquisse quelques pas de danse sur la prestation de Marius. Et ce n’est là qu’un début. Tout au long de l’émission M Pokora va montrer aux autres coachs qu’il sait danser, chanter et convaincre les talents de rejoindre son équipe. Il suffit d’ailleurs que Lisandro entonne Can’t Stop de Feeling de Justin Timberlake pour que notre coach démontre à quel point il est doué. Vexés ou amusés, Mika, Florent Pagny et Zazie ne manqueront pas de se moquer gentiment de lui. Le tout dans une bonne humeur et une franche camaraderie évidente. Reste que si les tauliers sont là, la nouvelle recrue va certainement leur donner du fil à retordre…