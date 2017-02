Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Convaincre et persuader sont deux choses bien différentes et ça, M. Pokora l’a bien compris… Lors du dernier prime de The Voice, le jeune homme, qui pensait accueillir Samuel M dans son équipe a connu une profonde désillusion.

"Je vous jure que j’attrape des talents d’habitude", lance M. Pokora pour se rassurer. Mais, cette fois-ci, c’en est trop pour le nouveau coach de The Voice saison 6. Lors du prime de samedi soir, un talent lui a donné bien du fil à retordre… Samuel M, étudiant dans une école d’art et traiteur le week-end lui a mis un vent monumental juste après sa prestation. Conquis par le talent, qui a chanté avec passion le morceau Clown de Soprano, M. Pokora a décidé d’appeler l’interprète original, pour espérer avoir les faveurs du jeune homme. "Si tu as chanté Clown, c’est forcément vers M. Pokora que tu dois te retourner", avoue le chanteur Marseillais au téléphone.

Cela n’aura pas suffi à dissuader le jeune homme de rejoindre le nouveau coach. Tour à tour, les trois autres dénicheurs de talents - qui se sont retournés - ont parlé à Soprano au téléphone pour tenter de dissuader le talent de choisir la nouvelle recrue de cette saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les arguments de Mika ont été très convaincants. Le chanteur libanais a vite compris ce qui se cachait derrière cet univers très pop et à la fois très personnel. Tous ces compliments ont touché Samuel M qui s’est tourné vers l'interprète de Grace Kelly pour la suite de l’aventure. "Comme quoi, le téléphone éloigne les hommes", avoue un M. Pokora désarmé. Oui, c’est à peu près ça Matt !

Plus tôt dans la soirée, M. Pokora s'est aussi pris un vent avec Kap's. Celle qui a interprété It's only mystery d'Arthur Simons a reçu de la part du chanteur, le plus beau des compliments, décrétant qu'il ne partirait pas d'ici sans l'avoir recrutée dans sa team... Et pourtant, c'est vers Florent Pagny que la jeune femme s'est tournée... Pas de bol Matt !