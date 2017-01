Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Une chose est sûre et certaine, M. Pokora a eu du nez pour ce projet ! Pourtant au début certains étaient plutôt contre l'idée d’un album de reprises sur Claude François, « Il y en a beaucoup qui ont pensé que ça allait être une caricature ou un sosie, ce n’est pas ça le but. C'est Matt Pokora avec ses influences et sa personnalité » confiait M Pokora à Pure Charts. Aujourd’hui le chanteur a de quoi clouer le bec à ses détracteurs… Et pour cause, l’album My Way est entré directement en tête des ventes à sa sortie, et par la même occasion signe le meilleur démarrage de sa carrière. Rien que ça !

Le futur coach de The Voice et le nouveau venu dans la version pour enfants, de son côté a toujours cru en cet album, lors d’une interview à Purecharts, il expliquait : « Je ne m'attendais pas à un tel succès. Ce serait présomptueux de dire que je m'attendais à faire ces scores-là. C'est incroyable ! Mais au fond de moi, j'y croyais.» Et il a bien eu raison d’y croire… Les ventes de l'album explosent. Quelques mois à peine après sa sortie, le disque s’est déjà écoulé à plus de 300 000 exemplaires, et My Way se classe pour la dixième semaine en tête des ventes d’albums !





Une très bonne nouvelle pour le chanteur qui n’a pas hésité à partager sa joie sur son compte Instagram :





Again and again! 🙏🏼 My Way passe sa 10ème semaine en tête des ventes d'albums! Incroyable! MERCI les ami(e)s! #onestensemble ✊🏼 Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 20 Janv. 2017 à 5h46 PST