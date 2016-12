Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Tic, tac, tic, tac la saison 6 de The Voice arrive très bientôt sur TF1. Et cette année, LA grande nouveauté c’est que le chanteur M Pokora prendra place dans le célèbre fauteuil rouge en compagnie de Florent Pagny, Mika et Zazie. Le jeune homme de 31 ans a vécu une année 2016 riche en émotions et en bonnes nouvelles avec notamment sa participation à The Voice Kids et le succès de son dernier album My Way (370 000 exemplaires vendus). Rien de tel donc que quelques jours de repos au soleil pour les fêtes de fin d’année histoire de reprendre des forces pour 2017 qui s’annonce tout aussi chargée que 2016. C'est parti ! Direction : Dubaï.



M Pokora a partagé quelques photos de son séjour à l’étranger avec ses 1,2 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Le chanteur a eu notamment l’occasion de prendre la pause avec un bébé tigre. Une photo très attendrissante qui a beaucoup plu à sa communauté. Il a également fait la connaissance d’un puma et d’une femelle chimpanzé qui semble ne pas avoir résisté longtemps aux charmes du chanteur. Les vacances de M Pokora s’annoncent riches en émotions et en rebondissements. Ses fans ont désormais hâte de découvrir ses nouvelles publications sur Instagram.







I think she likes me... 🐵💋#crushindubai Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 28 Déc. 2016 à 5h34 PST





New friend 😼 #dubai 🇦🇪 Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 28 Déc. 2016 à 4h57 PST