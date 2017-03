Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Les auditions à l’aveugle de "The Voice 6" sont pleines de surprise. Les téléspectateurs de TF1 ont ainsi pu revoir samedi soir un talent de "The Voice Kids" qui connaît un énorme succès avec les Kids United. Une jeune chanteuse venue soutenir une personne très importante pour elle !

Nikos Aliagas va de surprise en surprise dans les auditions à l’aveugle de The Voice. Depuis le lancement de cette saison 6, le présentateur a pu retrouver en effet plusieurs artistes qu’il connaît bien. Après Ophée et Morgan, respectivement danseuse et candidat de la Star Academy – deux talents que les téléspectateurs retrouveront lors des battles -, Nikos Aliagas a revu l’une des enfants qui a fait le show dans The Voice Kids et qui poursuit désormais sa carrière au sein des Kids United.



Samedi soir, c’est Gloria de The Voice Kids 1 qui a retrouvé l’ambiance inimitable de l’émission. Mais contrairement à Lisandro, talent de The Voice Kids 2 qui a bluffé les coachs lors du premier épisode des auditions à l’aveugle de la saison 6, ce n’est pas elle qui a pris place sur le plateau de l’émission. C’est pour accompagner sa mère que la jeune star des Kids United a fait le déplacement. "Il y a trois ans, Gloria a participé au concours The Voice Kids. Elle était la plus petite chanteuse de la première saison. Aujourd’hui, c’est moi qui me prête au jeu et je suis heureuse qu’elle m’accompagne", explique ainsi Alexandra de Blasi, professeur de chant depuis 13 ans. "Dans mon cœur, je le sais [que les coachs vont se retourner ndlr], je le sais que ça va bien se passer", confie Gloria.

Malgré une belle reprise très surprenante de Je te pardonne, un titre de Maître Gims et Sia, Alexandra de Blaso n’a pas fait pivoter les fauteuils des coachs qui ont salué la "maturité de sa proposition". "Je suis très fière car je sais qu’elle a tout donné", confie très émue la jeune Gloria qui peut se vanter d’avoir explosé les charts avec son groupe Kids United. Ce dernier occupe d’ailleurs la troisième et quatrième place du classement des meilleures ventes d’albums en 2016. Rien que ça !

Redécouvrez ci-dessous la prestation de Gloria dans The Voice Kids :