Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ils vous ont fait vivre un moment exceptionnel samedi soir dans "The Voice 6". Pour suivre au plus près Manoah, Marvin Dupré, Morgan ou encore Damien sur les réseaux sociaux, suivez le guide !

Le quatrième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice a tenu toutes ses promesses sur TF1 ! A l'issue d'un prime de haute voltige, 9 nouveaux talents ont intégré l'aventure. La soirée a démarré en fanfare grâce à Vincent. Le jeune homme a mis tout le monde d'accord sur Virtual Insanity de Jamiroquaï. Dans un registre sensiblement différent, le jeune Léman. Sa reprise sur du Daniel Balavoine a conquis le cœur de Zazie, seule à s'être retournée sur le chanteur. L'ovni de la soirée, c'est elle : Manoah. A 16 ans, la picarde a encensé deux des quatre coachs sur Man Down de Rihanna. Une prestation spectaculaire qui lui a valu une standing-ovation de la part des spectateurs présents dans la salle.

Romain et Aurelle ont réussi à transporter les dénicheurs de talents dans leur univers, tout comme Marvin Dupré et Morgan. L'ancien star-académicien a repris Natural Blues de Moby, ce qui a séduit Mika. Enfin, Damien et Colour of Rice ont eux-aussi obtenu leur ticket d'entrée dans la compétition. En attendant de les retrouver pour les battles, MYTF1 vous dévoile les comptes Twitter des talents sélectionnés, car il ne se limite pas aux auditions à l'aveugle.

Vincent - @Vincent_MScotch

Léman - @LémanOfficiel

Manoah - @Officiel_Manoah

Aurelle - @ThisIsAurelle

Marvin Dupré - @MarvinDupre

Morgan - @Morgan_Auger

Damien - @Damienlatraut

Colour Of Rice - @colourofrice