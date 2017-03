Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

En découvrant Manoah et sa voix si particulière après sa prestation, Mika n'a pas caché sa déception de ne pas l'avoir buzzée. Elle restera sans aucun doute son grand regret des auditions à l'aveugle de "The Voice 6" !

Man Down. C'est avec ce titre de Rihanna que Manoah a tenté sa chance samedi soir dans The Voice. Une audition à l'aveugle qui a emballé, en quelques secondes seulement, Zazie et M Pokora. Ce dernier a d'ailleurs tout fait pour la faire venir dans son équipe, au point même de lui découper un cœur rouge, son cœur, pour lui donner. Le tout en lui demandant, avec tendresse, de ne pas lui "rendre en miettes."

Ovni dans l'aventure The Voice, Manoah a été l'un des moments les plus difficiles de la soirée pour Mika. Il faut dire que le coach s'en est beaucoup voulu de ne pas avoir buzzé la très entraînante et surprenante performance de cette jeune lycéenne de 16 ans. En découvrant sa voix si atypique, qui ressemble à celle d'une enfant, Mika a été frappé de plein fouet par une grande vague de regrets. "Mais pourquoi je ne me suis pas retourné !", a-t-il lancé avant d'expliquer qu'il n'a pas buzzé car il "pensait qu'il y avait quelqu'un en train de faire semblant". "Toi tu ne fais pas semblant et c'est vraiment dommage !", a-t-il conclu.

"On entend ses qualités, tu as tellement de charme. Tu es un bonbon, tu es douce, c'est trop chou", a ajouté Mika pendant que M Pokora jubilait en lançant un rire machiavélique. Ravi de s'être retourné sur ce talent très prometteur, ce dernier a eu le coeur brisé en découvrant que la jeune fille préférait rejoindre l'équipe de Zazie. Une coach qui a su trouver les bons mots pour Manoah : "C'est génial. C'est une signature vocale très précise. Je dis ça comme ça, mais on peut avoir au début une très jeune fille et à la fin une très jeune femme très prête."

