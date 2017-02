Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, c'est le grand soir ! Mika, Florent Pagny, Zazie et M. Pokora vous donnent rendez-vous à 20h55 pour suivre les deuxièmes auditions à l'aveugle de The Voice ! La semaine dernière, certains talents tels que Lisandro Cuxi, Vincent Vinel ou encore Will Barber vous ont scotchés grâce à des performances de haute voltige. Le rockeur atypique a su séduire par son originalité et sa voix rauque envoûtante. Zazie, seule coach féminine a raflé ce talent dans son équipe. Et elle n’est pas la seule à avoir succombé au charme de ce gérant de restaurant âgé de 41 ans. Sur les réseaux sociaux, même combat. Les internautes ont été subjugués par la prestation de cet ovni. Alors qu'en sera-t-il cette semaine ?

Ce soir, attendez-vous à du lourd ! Soprano, Mariah Carey, Frankie Goes to Hollywood... Les talents de cette deuxième semaine vous ont concocté un prime aux petits oignons en revisitant des titres qui ont marqué toute une génération d'artistes et de voix. A cette occasion, MYTF1 vous a livré en exclusivité, une prestation entière d'un talent qui interprétera Without You de la diva planétaire Mariah Carey... Mika, Zazie, Florent Pagny et M. Pokora se retourneront-ils sur cette voix cristalline et envoûtante ? Dans quelques heures, l'interprète de Belinda se trouvera face à un dilemme. The Voice saison 6, ce soir à 20h55 sur TF1 !