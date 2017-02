Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Il a commencé la musique un peu par hasard à 16 ans. Pour séduire les filles, expliquait-il. Samedi soir, Marius, jeune homme de 25 ans a ouvert le bal des premières auditions à l’aveugle. L’occasion pour le chanteur de proposer sa propre version de "All I Want" de Kodaline. Avec sa voix douce et sensible, Marius a convaincu Zazie et M Pokora dès les premières secondes. Subjugué par sa prestation, Florent Pagny a également appuyé sur le buzzeur, suivi de près par Mika. Carton plein pour le Lillois qui a lancé avec brio cette sixième saison de The Voice : "Bravo, vous mettez tout le monde d’accord, a commenté Florent Pagny. On attend des voix qui nous transportent et qui nous proposent quelque chose."

Si Mika a attendu pour buzzer, ce n’est pas un hasard. L’interprète de Relax, Take It Easy souhaitait être certain de son choix : "Je voulais écouter et voir si c’était totalement sincère (…) Et c’était absolument évident que tu étais en train de chanter sans calcul. Tu chantais avec ton cœur et ton âme et d’une manière totalement atypique", a-t-il ajouté.

Très vite séduite par cette performance, Zazie est le deuxième coach à s’être retournée. Une évidence pour elle : "J’ai aimé tout de suite. Il y a quelque chose de très sophistiqué, un peu féminin, mais en même temps hyper viril, hyper généreux et brut." C’est sans doute ces mots qui ont convaincu Marius d’intégrer l’équipe de Zazie. Le jeune poursuit l’aventure et rejoindra les autres talents sélectionnés lors des battles.

