Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

De l’expérience, Marvin Dupré, venu sur la scène des auditions à l’aveugle en reprenant le tube de Justin Bieber Let me love you, n’en manque pas. Il a en effet fait les premières parties de Kyo ou encore de Kev Adams ces derniers mois. C’est aussi grâce à ses mash up de tubes (dont celui de M Pokora avec Le Monde) en tous genres, diffusés sur internet. Dès lors, sa prestation d’hier soir n’a pas laissé indifférent sur les réseaux sociaux, où de nombreuses personnalités ont loué le talent du jeune homme.









A peine son passage sur la scène de The Voice terminé, que Léman était déjà comparé à Ed Sheehan ou encore James Blunt. Bref, du lourd pour ce jeune homme timide, qui apprécie particulièrement le rock, musicien de guitare électrique qu’il est. S'il n'a réussi qu'à captiver le coeur de Zazie parmi les coachs, les fans eux, sont bien au rendez-vous.

















Morgan Auger est de ces personnes qui n’en démordent pas. Le preuve, 13 ans après avoir participé à la quatrième saison de la Star Academy, le jeune homme remet ça en tentant d’intégrer la team des talents de The Voice 6. Mission accomplie puisqu’entre M Pokora et Mika, qui se sont tous deux retournés pour li, c’est avec le second que Morgan a décidé de poursuivre l’aventure. Côté public, le parcours, le charme et le talent du jeune homme ne sont pas restés inaperçus.