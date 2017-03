Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Bien connu sur la toile où il poste régulièrement des vidéos de reprises et des compositions, Marvin Dupré, nouveau talent de "The Voice", a également assuré plusieurs premières parties pour de célèbres artistes !

Marvin Dupré est l'un des rares talents à avoir fait pivoter tous les fauteuils des coachs de The Voice 6. Une belle performance réussie grâce à une reprise touchante de Let Me Love You de DJ Snake et Justin Bieber. Mais M Pokora, Florent Pagny, Zazie et Mika ne sont pas les seuls à avoir succombé au talent du jeune homme. Ce dernier, qui a déjà des fans grâce à ses vidéos postées sur la toile, a également séduit certaines personnalités.

Le talent qui a rejoint l'équipe de Mika raconte ainsi, dans son portrait, avoir eu la chance, après avoir sorti un premier single, de faire "la première partie de Franck Dubosc et Calogero." Et ce n'est pas tout. Il a également réussi à sortir de l'ombre, avant son grand passage dans The Voice, grâce à Kev Adams. L'humoriste et comédien, qu'il connaît bien, lui a permis de faire la première partie de sa tournée en 2013. Les deux hommes se croisent d'ailleurs régulièrement depuis. En 2014, Marvin a ainsi joué les figurants dans Fiston, long-métrage porté par Kev Adams et Franck Dubosc. Un rôle qui était loin d'être son premier. Plus jeune, il a notamment tourné dans plusieurs séries télévisées.

Avant d'illuminer la scène de The Voice samedi soir, la voix et le timbre de Marvin Dupré ont résonné dans les salles obscures françaises en 2016. Il a en effet été choisi pour interpréter l'un des titres de la BO d'Amis publics. Un film rassemblant Kev Adams, Vincent Elbaz ou encore Guy Lecluyse sorti en janvier 2016.





