Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Originaire de la région de Bordeaux ce talent de "The Voice 6" réussit à mettre le feu. Attention, garçon à suivre de très près…

Certains talents deviennent chanteurs presque par hasard. Tel est le cas de Matthieu. Depuis tout petit, il adore le rock et n’écoute que ça. De son propre aveu, il aime son côté énergique et il veut se "défoncer sur scène". A huit ans, il entend son frère jouer dans un groupe. Totalement séduit, il décide de suivre le même chemin et apprend à jouer de la guitare pour pouvoir jouer avec son frère. Le groupe n’ayant pas de chanteur, Matthieu n’hésite pas à changer de registre. Manifestement, il a eu raison puisqu’il chante très bien.





Sûr de lui, il décide d’adapter Dès que le vent soufflera de Renaud. Une véritable prise de risque car le talent s’approprie ce titre pour le rendre très énergique. Pour un peu, on croirait que le groupe Noir Désir passe une audition à l’aveugle… Finalement, sa voix légèrement éraillée fait merveille et Zazie se retourne. Elle est assez rapidement suivie par Florent Pagny puis M Pokora et enfin Mika. Force est d’admettre que Matthieu joue dans la cour des grands en apportant une énergie totalement inédite à cette chanson phare de Renaud.

De leur côté, les coachs multiplient les compliments. Entre Florent Pagny qui estime que Renaud apprécierait cette version, Mika qui le compare à un troubadour moderne, Zazie qui affirme que le talent revisite ce titre avec respect et un peu d’insolence, difficile de demander mieux ! Quant à M Pokora, il admet sans hésiter que même si ce n’est pas son style, il apprécie vraiment cette prestation. C’est finalement Zazie qui réussit à convaincre Matthieu. Où ira ce talent un brin rebelle ? Personne ne le sait mais l’ensemble des coachs est déjà convaincu qu’il est promis à un brillant avenir…