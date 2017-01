Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Grand fan de George Michael, le finaliste de la troisième saison de "The Voice" lui a rendu hommage en reprenant "Last Christmas".

La disparition brutale de George Michael le 25 décembre dernier a choqué la planète entière. Depuis les hommages se sont multipliés, notamment de la part d’artistes de tous horizons. Icône des années 80, auteur de tubes avec Wham ! ou en solo, George Michael a inspiré de nombreux chanteurs et musiciens.



Parmi eux, Maximilien Philippe. Le finaliste de The Voice saison 3 a posté sur les réseaux sociaux son interprétation de Last Christmas, chanson incontournable de Wham ! sortie en 1986. Pour sa reprise, Maximilien a privilégié une version dépouillée et épurée du morceau, s’accompagnant uniquement de sa guitare et de quelques violons. Le résultat est tout simplement bouleversant.



Pour accompagner sa vidéo, le chanteur à la voix rauque a confié sa tristesse de voir partir si brusquement son idole. Pour lui, George Michael était « l’un des plus grands chanteurs au monde, un showman exceptionnel qui m’a énormément influencé en tant que musicien ». Son post a d’ailleurs été relayé sur Twitter par Slimane, grand gagnant de la saison 5 de The Voice l’année dernière.



Coaché par Garou lors de sa participation au show musical, Maximilien Philippe était arrivé jusqu’en finale, où il s’était classé deuxième derrière Kendji Girac. On se souvient notamment de ses interprétations charismatiques, comme son duo avec Garou sur la version de Joe Cocker de With a little help from my friends.