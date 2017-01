Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous. C'est lors de la dernière saison de The Voice que les téléspectateurs font la connaissance de MB14. Du haut de ses 21 ans, le jeune homme manie l'art du beatbox avec une extrême précision. Pas étonnant alors que les quatre coachs le propulsent jusqu'en finale ! Sur scène, Mohamed Belkhir de son vrai nom donne tout et multiplie les prouesses vocales : Coolio, Justin Timberlake, Stromae, Hozier... Le talent s'approprie des morceaux issus de répertoires très divers ! Battu par Slimane en finale de The Voice saison 5 sur TF1, le jeune homme ne démérite pas pour autant. Sur son compte Facebook, l'artiste a fait part d'une grande nouvelle à ses nombreux fans...



MB14 prépare son premier album !

Le chanteur ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Après l'arrêt de The Voice, ce dernier a enchaîné les prestations à travers la France, enregistré une chanson sur la compilation We Love Disney volume 3, joué les guest dans Nos Chers Voisins et remporté les championnats de France de beatbox, ce dernier a la chance d'enfin pouvoir sortir son tout premier opus ! "Cet été, j'ai eu la chance de pouvoir signer avec le label Polydor qui a bien voulu me produire mon album. Ça sera un album très hip-hop avec des influences classiques, electro, reggaeton, on espère que ça va vous plaire", a-t-il déclaré sur Facebook avant de remercier ses fans pour leurs soutiens infaillibles depuis maintenant deux ans. MB14 démarre donc l'année 2017 sur les chapeaux de roue !





