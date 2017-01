Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Il y a un an, Michel Delpech nous quittait. La jeune génération, notamment les talents de "The Voice", continue de lui rendre hommage. De Louane à Slimane en passant par Claudio Capéo et Amir.

C’était il y a un an. Michel Delpech nous quittait, laissant derrière lui des tubes aussi émouvants qu’incontournables : de Loin d’ici à Quand j’étais chanteur en passant par Wight is Wight ou encore Pour un flirt. Aujourd’hui encore, il reste une source d’inspiration pour la jeune génération qui ne cesse de lui rendre hommage. Lors de la saison 5 de The Voice, Claudio Capéo, chanteur et accordéoniste avait décidé d’interpréter Chez Laurette lors des auditions à l’aveugle. Un choix judicieux qui lui avait valu les compliments de Florent Pagny, son coach pour la suite de l’aventure. Cette reprise avait d’ailleurs bouleversé Pauline Delpech, la belle-fille du chanteur, qui avouait sur Twitter être en larmes à l’issue de cette prestation.



Avant de mourir, Michel Delpech travaillait sur un album de reprises de ses plus belles chansons, J’étais un ange. Sa femme Geneviève, qui l’a accompagné tout au long de son combat contre le cancer lui a promis d’exaucer son vœu : faire revivre son patrimoine musical. C’est tout naturellement que Louane, Slimane, Amir et bien d’autres encore ont prêté leurs voix à cet album. Louane a repris Le chasseur, Slimane, Chez Laurette, tandis qu’Amir a interprété Loin d’ici. Un album déjà certifié disque d’or. Un bel hommage à Michel Delpech.



Lors de la saison 5 de The Voice, Antoine reprenait, quant à lui, Que Marianne était jolie, lors des répétitions.





Universal vient de sortir un album intitulé Michel Delpech qui réunit ses 40 plus grands succès en CD ainsi qu'un DVD avec une sélection de ses passages télé. Et aussi l'album de reprises de ses plus grands tubes par la jeune génération, J'étais un ange.