Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Agathe

Abandonner ses études pour tenter de percer la musique ! Un pari risqué mais qu’Agathe a choisi de tenter du haut de ses 20 ans. Après avoir abandoné ses cours de physique chimie, elle se produit dans des bars, des hôpitaux et des maisons de retraite pour donner du bonheur aux gens en chantant. Une grande générosité qui se sent immédiatement lorsqu’elle interprète Je dis aime de M. Sa voix qui joue avec les aigus retient toute l’attention des quatre coachs qui se retournent. Zazie tente le tout pour le tout pour la convaincre de rejoindre son équipe en lui disant qu’elle a réussi une performance incroyable qui rajoute un sens à la version de Matthieu Chédid. Pourtant c’est Mika qu’Agathe décide de rejoindre...





Vincent Vinel

The Voice nous offre vraiment des moments de grâce. La preuve avec Vincent Vinel. Ce mal voyant manie la musique et l’humour comme personne. Affirmant que la chanson est son oxygène, il a un sens de la dérision à toute épreuve qui lui fait dire que personne n’a voulu le prendre au conservatoire car personne ne savait lire le braille musical. Adopté à deux ans et demi, il prétend qu’il a su chanter avant de parler. A l’entendre interpréter Lose Yourself d’Eminem on le croit sur parole. Accompagné de son piano, Vincent Vinel nous en propose une version surréaliste et très personnelle. Et c’est un carton : les quatre coachs sont sous le charme. Bien qu’intimidé, Mika réussit à le convaincre de rejoindre son équipe. A n’en pas douter Vincent Vinel n’a pas fini de nous enchanter !





Découvrez les premières réactions de Vincent Vinel après son audition à l'aveugle :