Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Mika a vécu un véritable coup de foudre samedi soir sur le plateau de The Voice 6. Le coach a en effet été totalement subjugué par l’un des talents venus tenter leur chance lors des auditions à l’aveugle. A tel point qu’il n’avait qu’une envie : être le seul coach à faire pivoter son fauteuil.

Si parfois Florent Pagny, M Pokora et Zazie ne buzzent pas car ils estiment que le talent serait bien mieux dans l’équipe d’un autre coach, ces derniers ne se sont pas mis en retrait lors de cette audition à l’aveugle ! La jolie prestation de Juliette, qui a repris avec brio Ces idées-là de Louis Bertignac, a certes fait buzzer Mika – il est d’ailleurs le premier à avoir fait pivoter son fauteuil – mais elle a également conquis les deux autres coachs masculins de l’aventure. Ce qui a franchement agacé le principal intéressé !

"Elle est fabuleuse ! C’est bon, c’est à moi", a-t-il clamé en buzzant avant de hurler "Non, non, non !" lorsque Florent Pagny s’est retourné. Voulant à tout prix éclipser son rival, Mika s’est alors installé juste devant le fauteuil de son concurrent. Mais manque de chance pour le chanteur libanais, M Pokora a lui aussi fait pivoter son siège ! Ce qui a provoqué de nouveaux cris de la part de Mika. "Non !", a-t-il lancé avant de se précipiter vers la nouvelle recrue de l’émission pour faire tourner son fauteuil rouge.

Contrarié de ne pas être le seul à vouloir accueillir Juliette dans son équipe, Mika a malgré tout retrouvé le sourire en étant choisi par ce talent pour la suite de l’aventure. Une jeune chanteuse de 18 ans qui a été convaincue par le beau discours du coach. "Je pense qu’il ne manque pas de muscle. Il y a la complexité dans cette voix sans filtre", a-t-il notamment confié.

Retrouvez un nouvel épisode des auditions à l’aveugle de The Voice 6 le samedi 1er avril à 20h55 sur TF1.