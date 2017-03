Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Samedi 11 mars avait lieu le quatrième prime des auditions à l’aveugle. L’occasion pour les téléspectateurs d’assister à de nouvelles prestations. Et parmi elles, le duo Tectum qui a ému Mika. Ce dernier n’a pas hésité à enfreindre la nouvelle règle de The Voice.

La nouvelle règle de cette sixième saison de The Voice suscite de vives réactions. Si les coachs ne se retournent pas devant la prestation d’un talent, ils ne peuvent pas lui expliquer leur choix. Le talent en compétition doit alors quitter la scène, sans jamais connaitre les raisons de son élimination. C’est malheureusement le sort de Johanna et Dylan qui forment le duo Tectum. Malgré une performance saluée par les coachs, ces derniers n’ont pas été convaincus. Le duo avait ainsi proposé une jolie version de "Over My Shoulders", un titre interprété initialement par Mika.

Devant cette performance, l’interprète de Relax n’a pas tardé à enfreindre cette nouvelle règle. Le chanteur s’est élancé sur la scène pour embrasser le jeune duo et les remercier d’avoir repris son titre : "C’était très beau, c’est un beau geste, a-t-il confié, visiblement ému. Vous chantez bien mais c’est une chanson très difficile à mettre en duo. Et ça ne se mélangeait pas parfaitement. Malgré ça, j’apprécie le geste énormément." Des propos qui ont ému Johanna, qui devant son idole, n’a pas réussi à retenir ses larmes.

Si les Tectum n’ont pas été sélectionnés pour les battles, les quatre coachs ont salué la prise de risque, à l’image de Zazie : "Je trouve ça super une proposition comme ça, ils savent qu’ils prennent un risque", a-t-elle confié.

