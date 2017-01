Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Alors qu’ils seront bientôt ensemble aux côté de Zazie et Florent Pagny pour la saison 6 de « The Voice », les deux chanteurs ont partagé leurs vœux pour 2017 sur les réseaux sociaux.

Souvenez-vous, il y a un peu plus d’une semaine, MYTF1 vous offrait les vœux du jury de la saison 6 de The Voice. Florent Pagny, Zazie, Mika et le petit nouveau M Pokora avait alors répondu à un petit questionnaire spécial « fêtes de fin d’année » et avaient partagé un peu de leurs souvenirs avec vous.









Les jours ont passé et nos jurés ont chacun attaqué 2017 de leur côté, profitant des fêtes pour se reposer et préparer au mieux la sixième saison de The Voice. Deux d’entre eux ont tenu à adresser un petit message à tous les fans qui les suivent sur les réseaux sociaux. A commencer par Mika, qui s’est emparé de son téléphone pour enregistrer une petite vidéo dans laquelle il se filme devant son magnifique sapin de Noël. Un sapin joliment décoré que l’interprète de Grace Kelly ne va pas tarder à défaire puisque, ça y est, Noël est définitivement passé !







Happy new year everyone! Xx🎄🤓 Une vidéo publiée par MIKA (@mikainstagram) le 1 Janv. 2017 à 16h21 PST





De son côté Matt Pokora poursuit ses vacances avec ses amis à Dubaï. Le chanteur est aux Emirats arabes unis en compagnie notamment du boxeur britannique Anthony Joshua, champion du monde IBF des poids lourds. Au moment du passage en 2017, M Pokora a immortalisé l’instant devant l’emblématique hôtel de luxe Burj al-Arab, avec un feu d’artifice en toile de fond.











Dans la foulée, le 1er janvier, M Pokora a partagé avec ses fans son bonheur de voir My Way, son album de reprises de Claude François, dominer les ventes d’albums depuis deux mois avec plus de 400 000 exemplaires vendus en France.









M Pokora sera l’un des invités prestigieux du concert événement Cette soirée-là, diffusé à 20h55 le 14 janvier sur TF1.