C’est avec le titre Nightcall de Kavinsky (la bande annonce du film Drive) que Claire Gautier a essayé de séduire les coachs samedi soir dans The Voice 6. Avec sa prestation piano/voix et son timbre si profond pour une jeune femme de son âge (17 ans), ce talent de haut vol a fait pivoter les sièges de Zazie et Mika. Le coach a d’ailleurs eu un gros coup de cœur pour ce petit bout de femme très émue de faire partie de l’aventure The Voice.

Totalement envoûté par Claire, Mika a sorti sa plus belle prose de poète pour l’attirer dans son équipe. "On est très contents. Cette année, je suis presque ému par certains talents, et tu fais partie de ces talents qui m’ont ému, qui me provoquent, qui m’adoucissent. Parce que le monde, de temps en temps, il peut être vraiment terrible. Il y a de temps en temps des petits morceaux de lumière qui tombent devant nous. Et toi, tu fais partie de ces petits moments que j’ai vécus ces dernières semaines où je me dis : 'Non, en fait, tout va aller très bien aller. Il y a des gens comme toi'", a-il confié très ému.

"C’est ça. Surtout c’est la génération à venir. Et ça, c’est très bon signe", a ajouté Zazie. "J’entends un peu de Fiona Apple, j’entends un peu de Tori Amos. Ce sont des références "classe". Et un jour, j’espère que si tu maîtrises tout ce qu’il faut faire, tu pourras être dans 20 ans une référence pour quelqu’un d’autre", a conclu Mika. Une belle déclaration qui a fait pencher la balance en sa faveur !

Retrouvez The Voice 6 le 1er avril prochain à 20h55 sur TF1 !