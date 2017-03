Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Ce talent à de la suite dans les idées ! Petit flashback. En 2004 la quatrième édition de la Star Academy séduit des milliers de français. Parmi les candidats Morgan Auger réalise des prestations plus qu’impressionnantes. Après avoir été classé parmi les cinq meilleurs élèves la première semaine celles-ci lui permettent de poursuivre l’aventure et de séduire de plus en plus de fans. Nominé à plusieurs reprises, il est sauvé par le public puis par les élèves. Malheureusement au bout de six semaines son rêve prend fin et il doit quitter le château. Mais difficile de retourner à la réalité quand on a brillé de mille feux… Morgan décide de prendre un nouveau départ et s’installe aux Etats-Unis d’Amérique. Pendant quatre ans il y vit de sa passion pour la musique.





2017. Après une solide expérience et une reconversion en tant que barbier coiffeur Morgan a le sentiment que son heure est venue. Riche de son passé il décide de se présenter au show musical The Voice. Un retour sur le devant de la scène qui ne l’empêche pas de redouter le jugement des coachs. Pour les convaincre il décide de s’approprier Natural Blues de Moby. La talent en livre une version asse grave et lente qui génère beaucoup d’émotion. M Pokora et Mika ne s’y trompent pas et décident de buzzer. L’avenir s’annonce donc bien pour Morgan. Grâce à sa passion et ses nombreuses années à chanter il a toutes les notes en main pour s’offrir un destin radieux. 2017 sera-t-elle l’année de sa consécration ? Réponse dans quelques semaines…