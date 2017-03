Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Star-Académicien à l'âge de 18 ans, Morgan a pris un tout autre virage après l'arrêt de l'émission. Ce toulonnais d'origine est rentré chez lui et est devenu barbier. Pour autant, le jeune homme n'a jamais arrêté la musique. Il a "le virus de l'artiste", comme s'amuse à dire Nikos Aliagas, ému à l'idée de retrouver celui qu'il a présenté aux téléspectateurs il y a maintenant 13 ans. Chanteur-guitariste, il participe à The Voice pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. "A 18 ans et à 31 ans, on ne voit plus les choses de la même façon. Ce soir quand je monte sur scène, j'ai un univers musical beaucoup plus ficelé", prévient-il quelques secondes avant de monter sur scène...

Ce soir, Morgan décide de reprendre Natural Blues de Moby. Et c'est un quasi sans-fautes pour l'artiste. "Alors là, il y a de la structure", glisse Mika en écoutant les premières notes. C'est d'ailleurs lui qui se retourne le premier. Il est suivi de près par M Pokora, sensible à ce qu'on lui a proposé ce soir. "J'ai aimé cette présence vocale, j'aime beaucoup les grains comme les tiens. Ce qui m'a fait appuyer, c'est cette voix de tête que tu nous a fait à la fin, je suis quelqu'un qui aime essayer de transcender les gens avec qui je bosse", avoue-t-il.

Même si Zazie ne s'est pas retournée, elle met l'accent sur la justesse des notes, un avis que Mika ne rejoint qu'à moitié. "Ce ne sont pas les notes qui priment" avoue l'interprète de Grace Kelly. "Ce ne sont pas les notes qui sont importantes, c'est l'émotion que ça provoque qui compte. Cette année, je cherche des provocateurs d'émotions, c'est ton choix". Et d'ajouter : "Je pense que tu pourras résister à la pression dans cette aventure, parce que tu as la matière, c'est mon opinion". Les mots de Mika sont plus que satisfaisants. Le "manifesto" de ce dernier a fait pencher la balance. Morgan continue donc l'aventure The Voice avec lui. Prochaine étape : les battles !