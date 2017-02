Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

S’il est plus que difficile de remporter "The Voice", le show musical ouvre une belle carrière à certains talents qui réussissent quand même par la suite. La preuve !

Claudio Capéo, talent de Florent Pagny

A l’image de son tube Un homme debout, Claudio Capéo est sorti plus que debout de The Voice. Eliminé au stade des battles il a tout de même enregistré un disque qui vient de rester plusieurs semaines en tête des meilleures ventes d’albums. Carton plein donc pour le jeune homme qui continue une belle aventure musicale avec son accordéon et sa voix envoûtante.

Battista Acquaviva, talent de Jenifer

Comme sa coach, elle vient de l’île de beauté. Peu connue sur le continent, cette artiste inclassable marque tout de même la quatrième saison de The Voice. Depuis la fin du show musical elle a enregistré un album et en prépare actuellement un second. The Voice lui a donc donné des ailes pour s’envoler au pays des notes de musique.

Louane, talent de Louis Bertignac



Impossible d’échapper à la tornade Louane. Touchante pendant le show musical, la jeune fille brille désormais partout. Non contente de nous émerveiller dans le film La famille Bélier, elle a aussi sorti le disque Chambre 12 qui s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Un exploit que de nombreuses artistes lui envient. Le futur s’annonce tout aussi radieux puisqu’elle vient de participer au film Sahara. Et nous la reverrons bientôt sur grand écran dans Nos patriotes.





Les Frero Delavega, talents de Mika

Comme ils le chantent, au-delà des orages ils ont su s’imposer dans notre paysage musical. A coups de tubes comme Le cœur éléphant, A l’équilibre, Ton visage, leurs mélodies dansantes et rythmées ont fait vibrer des milliers de fans. Ce duo hors norme vogue désormais vers de nouvelles aventures puisque ses deux membres ont décidé de poursuivre leur chemin en solo. Florian Delavega et Jérémy Frérot nous préparent donc des bonnes surprises à venir.





Amir Haddah, talent de Jenifer

Il est devenu incontournable ! Du plateau de The Voice au concours de l’Eurovision en passant par le tube de l’été, en moins de trois ans Amir s’est imposé. Sa recette : une gentillesse sans limites et des mélodies qui se retiennent très facilement. On dirait bien qu’il n’en est qu’au tout début d’une carrière qui devrait lui permettre de sortir encore de nombreux tubes. Attention talent à suivre de très près…