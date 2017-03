Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Bulle

Ce garçon originaire d’Arras est un véritable ovni ! Du haut de ses 33 ans, il a une "voix d’adolescent" quand il chante. C’est absolument incroyable et tous les coachs sont surpris. Certains croient d’ailleurs pendant quelques secondes qu’il s’agit d’une femme. Surtout que son interprétation de Quand j’étais chanteur de Michel Delpech s’avère pleine de délicatesse et de finesse. Pourtant, seul Florent Pagny décide de se retourner. Un buzz qui pourrait bien être payant tant ce talent s’avère original et plein d’énergie. Décidément, la prestation de Bulle nous prouve que les auditions à l’aveugle sont toujours surprenantes !

Nathalia

Transformer un tube dansant des années 80 en chanson douce pour mettre les paroles en valeur. Voilà le défi que relève Nathalia en s’appropriant YMCA des Village People. Avec un culot monstre, elle adapte sublimement ce titre. Et les coachs ne s’y trompent pas. Il ne faut que quelques secondes à Zazie, M Pokora et Mika pour appuyer sur le buzzer. Certainement parce qu’il réfléchit à la meilleure façon de gérer ce talent plus que doué, Florent Pagny décide de prendre un peu plus de temps. Il a raison car Nathalia a déjà beaucoup d’expérience. Une chose est certaine : ce talent n’a pas fini de surprendre. Qui sait jusqu’où elle va aller dans le show musical…