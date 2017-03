Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Samedi, 10 nouveaux talents ont reçu leur ticket d’entrée pour les battles de The Voice ! Le niveau s’intensifie à mesure que les jours passent. Par conséquent, Zazie, M Pokora, Florent Pagny et Mika deviennent de plus en plus exigeants. Hier soir, ils ont été nombreux à faire l’unanimité. A commencer par Nathalia. A 27 ans, la jeune femme, qui s’est longtemps cachée derrière des groupes, décide de se lancer seule aux auditions à l’aveugle de The Voice. Et c’est un carton plein pour elle ! Les quatre coachs se sont retournés en un temps record face à la jeune artiste. Il faut dire que sa reprise personnelle de YMCA des Village People les a laissés pantois. Justesse, précision… nos quatre dénicheurs de talents n’ont pas lésiné sur les commentaires élogieux pour décrire la performance de la chanteuse.

Dans un registre totalement différent : Imane. L’étudiante en 1ère Economique et Sociale a proposé une version inédite de Christine, de la chanteuse Christine and the Queens, qui mêle vibes africaines et sonorités pop. Acclamée par le public et les coachs, la jeune fille a décidé de se tourner vers Mika, sous les conseils de son papa qui l’a rejoint sur scène avant de prendre sa décision finale.



Il y a également Audrey ! La jeune femme de 32 ans a misé sur sa singularité. Cette éducatrice de jeunes enfants est souvent accompagnée d'un groupe avec qui elle chante des musiques de la Nouvelle-Orléans. Celle qui se définit comme une "chianteuse" espère séduire les coachs. En reprenant Just Can't Get Enough de Depeche Mode, elle a réussi son pari haut la main. Zazie a été la première se retourner. Sa voix nasillarde a été appréciée des quatre coachs qui se sont tous retournés progressivement. Comme quoi, l'audace ça paye !

Enfin, il y a Matthieu. A 24 ans, le jeune Bordelais est un passionné de rock et n'a jamais eu l'intention de faire autre chose que ça. Très vite, il apprend la guitare sous l'influence de son frère, avant de passer à la chanson. La suite logique, dirons-nous. Pour son audition à l'aveugle, il a décidé d'interpréter Dès que le vent soufflera de Renaud. Sa version très rock du titre phare du chanteur a séduit les quatre coachs qui se sont retournés petit à petit. En coulisses, la famille de Matthieu a fondu en larmes en écoutant le talent prendre un tel pied sur scène. Les nombreux compliments de Zazie ont été convaincants. C'est vers elle que le rockeur s'est tourné pour la suite de l'aventure.

The Voice revient samedi prochain, à 20h55 sur TF1 !