Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

A 27 ans, Nathalia s’est longtemps cachée au sein de groupes de chanteurs. C’est avec la maternité que la jeune femme s’est révélée. Et comment. Sur la scène de The Voice, la chanteuse en herbe a interprété une chanson culte des Village People, YMCA, à sa manière. Pari réussi. A peine a-t-elle chanté les premières notes, que Zazie, M Pokora et Mika se retournent. Ils sont suivis de près par Florent Pagny, qui a préféré prendre son temps avant de buzzer. Pendant les trois minutes de la prestation, les quatre coachs n’en reviennent pas. Le côté décalé, la prestance mais aussi le timbre de Nathalia les bluffent. D'ailleurs, pendant toute la durée de sa ballade, le nouveau coach ne peut s’empêcher de mimer la chorégraphie qui accompagne la chanson des années 70.

Très convaincante, la maman a l’embarras du choix… Encensée par les quatre coachs, elle est libre de choisir qui elle veut pour poursuivre l'aventure. "Elle est sexy, elle est belle", déclare Zazie qui ne peut cacher sa joie à l’idée de rencontrer Nathalia. Mika est le premier à prendre la parole. "La voix, mélangée avec le choix de la chanson, mélangée avec l’arrangement, tout mis ensemble… C’est une attitude qui communique vite et c’est essentiel pour une chanteuse", déclare-t-il.

Zazie ne peut contenir sa joie. "Dans toute cette prévisibilité, il y a quelque chose qui est plus fort que toi et qui te dépasse et que tu as mis sur un écrin et que les gens reçoivent et ça, ça me plaît bien", avoue-t-elle. M Pokora voit en elle "un côté dessin animé très intriguant" qui lui plaît à ravir. Florent Pagny, lui, note la technique et l’aisance de Nathalia sur scène. "C’est le don + le don". Une addition savante qui va faire flancher la jeune femme. Car c’est vers le dernier coach qu’elle se tourne pour l’étape des battles ! Un choix que sa maman envisageait depuis le début.