Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Un nouvel OVNI a fait irruption dans The Voice samedi soir. Il s'agit de Manoah. La Picarde voue un véritable culte à la musique. Il n'y a qu'à l'entendre chanter pour comprendre que l'organe qu'elle possède est exceptionnel. En reprenant Man Down de Rihanna, la jeune femme scotche Zazie et M Pokora. Il faut dire que la chanson a un message très particulier. Une maturité est donc nécessaire à sa compréhension. C'est la raison pour laquelle les coachs osent lui demander son âge à la fin de la représentation. "J'ai 16 ans", avoue-t-elle au micro.



Encore lycéenne, la jeune métisse a bluffé M Pokora dans sa réponse, qui n'a pu s'empêcher de rire nerveusement. "J'ai bien fait de me retourner", avoue-t-il en voyant son collègue Mika, dépité de ne pas avoir buzzé pour Manoah. "Je pensais que tu faisais partie de ces artiste qui font semblant, mais je m'aperçois que non, je suis tellement déçu de ne pas m'être retourné", glisse-t-il. "On entend ses qualités, tu as tellement de charme. Tu es un bonbon, tu es douce", ajoute le chanteur libanais.

Ravi de s'être retourné sur ce talent très prometteur, M Pokora a eu l'idée de lui offrir son cœur - en papier - pour qu'elle intègre sa team. Malheureusement pour Matt, ce dernier a vu son cœur brisé en mille morceaux en découvrant que la jeune fille préférait rejoindre l'équipe de Zazie qui n'a pas tarit d'éloges au sujet de la lycéenne à la voix particulière. "Tu es un bonbon. C'est une signature vocale très précise. Je dis ça comme ça, mais on peut avoir au début une très jeune fille et à la fin une très jeune femme très prête."

Rendez-vous samedi 18 mars à 20h55 pour découvrir la suite des auditions à l'aveugle de The Voice.