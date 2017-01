Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

C’est sur les grilles du Palais Brogniart à Paris, que Nikos Aliagas expose une série de photos sur "L’Epreuve du temps". Une exposition que le présentateur de "The Voice" a inaugurée lundi avec sa famille et des stars.

Passionné de photographie, Nikos Aliagas, qui vient d'entrer au musée Grévin, saisit la moindre occasion pour sortir son appareil et immortaliser une scène marquante, les coulisses de The Voice ou encore une célébrité qu’il est sur le point d’interviewer. Des clichés que ses fans peuvent découvrir sur les réseaux sociaux mais également dans un livre, Nikos Now: itinéraire photographique d'un smartphone addict, publié en 2011.

Mises à l’honneur sur Instagram, les photos signées Nikos Aliagas s’affichent depuis ce lundi 16 janvier 2017 sur les grilles du Palais Brogniart de Paris. Une exposition baptisée L’Epreuve du temps que les passants peuvent découvrir gratuitement jusqu’au 16 février prochain. C’est en famille que Nikos Aliagas a assisté au vernissage de ce rendez-vous qui présente des clichés réalisés en Grèce. Accompagné par sa mère et sa sœur, le présentateur phare de TF1, qui prendra dans quelques semaines les commandes de The Voice, a été rejoint par une pléiade de stars. Étaient notamment présents Sylvie Vartan, JoeyStarr ou encore Stéphane Bern.



Revenant sur sa décision de consacrer cette nouvelle exposition à des photos montrant des inconnus, Nikos Aliagas explique à nos confrères du Parisien/Aujourd’hui en France : "J'admire les gens qui ne cachent pas ce qu'ils sont. Pourtant j'en suis entouré." Expliquant qu’il vend très peu ses photos, et seulement "au profit d’associations", le présentateur ajoute : "Pour moi, ce n'est pas du tout l'objet. J'ai besoin d'observer les gens. De trouver un sens. L'important, c'est que ma démarche soit considérée comme sincère."





#Paris L'épreuve du temps #Lepreuvedutemp à partir du 16 janvier au @palaisbrongniart @patriciahoug #glevents @centralduponimages #instanikos #instaParis Une photo publiée par nikos aliagas (@nikosaliagas) le 15 Janv. 2017 à 14h09 PST

