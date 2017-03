Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Non, vous ne rêvez pas ! Une ancienne connaissance de Nikos Aliagas a bel et bien participé à la nouvelle session des auditions à l'aveugle de "The Voice 6". Il s'agit d'Ophée...

Samedi soir, sur le plateau de The Voice, une jeune femme très timide a fait irruption sur la scène. Il s'agit d'Ophée. A 33 ans, le talent est une chanteuse, danseuse et comédienne. Elle a commencé dans les Dix Commandements, avant de devenir la danseuse de Kamel Ouali durant plusieurs années, dans la Star Academy, diffusée sur TF1. Quelle ne fut pas la surprise de Nikos Aliagas en voyant la jolie brune intégrer le casting de The Voice ! "Pour la petite histoire, Ophée et moi, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on faisait la Star Ac' ensemble et tu faisais partie des danseuses", déclare l'animateur.

Parallèlement à la danse, Ophée a toujours besoin d'écrire pour s'évader. La jeune femme avoue ne pas avoir confiance en elle, c'est la raison pour laquelle elle se lance seulement maintenant dans l'aventure... Sur la scène de The Voice, elle décide de se réapproprier One Night Only, de Jennifer Hudson. M Pokora est le seul à se retourner. Même si Zazie ne s'est pas retournée, elle compare sa prestation à une bande-dessinée. "Il y a un côté très frais, niveau technique c'était super, mais je n'arrivais pas à vous identifier, mais quand je vous vois, je remercie M Pokora de s'être retourné, car ça prend sens", s'avance-t-elle.

Mika, lui, voudrait voir en Ophée une certaine folie qu'il n'a pas retrouvée. L’interprète d'Alexandrie Alexandra explique pourquoi il s'est retourné à la toute fin de la prestation. "Il y a du grain, du coffre... Sur les dernières notes, je me suis dit 'ah en plus ça monte là-haut, c'est impossible de te laisser partir !" Ophée peut être fière d'elle, en plus d'avoir renoué avec Nikos, elle a pris confiance en elle. Prochaine étape : les battles !