Découvert dans "The Voice 5", Sacha Perez est l’une des voix françaises de "Tous en scène". Alors que le film sort le 25 janvier, le chanteur a dévoilé à MYTF1 ses plus beaux souvenirs des fêtes de fin d'année.

MYTF1 : Quel est votre plus beau souvenir de Noël ?

Sacha Perez (The Voice 5 et voix de Johnny dans Tous en scène) : C’est il y a deux ans. On était en famille avec mon grand-père et ce dernier a écrit un texte de rap pour ma grand-mère. C’était un moment drôle et émouvant à la fois.

Vous aimez cette période des fêtes de fin d’année ?

C’est une époque que j’aime car je ressens la bonne humeur partout, aussi bien dans ma famille qu’en dehors. J’aime la neige quand il y en a, les cadeaux, la famille… On se retrouve tous. C’est l’occasion aussi de revoir mes frères que je ne vois pas souvent. J’habite à Paris mais certains d'entre eux travaillent et ne vivent plus à la maison. C’est plus dur pour se voir.

Où allez-vous faire cette année pendant les fêtes de fin d’année ?

Je vais rester chez moi à Charenton avec ma famille. On va être tous ensemble. C’est ce qu’il y a de mieux.

Le plus beau cadeau que vous avez reçu ?

C’est cette année. Je l’ai eu un peu en avance d’ailleurs. Mon père m’a acheté un nouveau violon. C’est un cadeau auquel je ne m’attendais pas. J’avais mon ancien violon depuis longtemps donc je suis vraiment content.

Le cadeau que vous aimeriez rendre ?

Aucun ! J’aime tous les cadeaux (rires) !

La chanson que vous aimez fredonner pendant les fêtes de fin d’année ?

All I Want for Christmas is You !

Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l’esprit quand on dit “fêtes de fin d’année" ?

Père Noël, famille, vacances et cadeaux !

Qu’est-ce que vous aimeriez recevoir pour Noël ?

C’est dur…Une nouvelle guitare ! Un peu plus petite que la mienne pour l’emmener partout !

Rendez-vous le mercredi 25 janvier 2017 dans les salles obscures pour découvrir Tous en scène de Garth Jennings et Christophe Lourdelet. Un film réalisé par le studio Illumination Entertainment.

Découvrez la bande annonce de Tous en scène ci-dessous :