Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Certains artistes ont pour habitude de faire une prière avant de monter sur scène. D'autres s'échauffent la voix, répètent une dernière fois ou appellent un de leur proche pour faire redescendre la pression. Eh bien Slimane, lui, a trouvé une méthode bien à lui pour se détendre avant de donner de la voix sur scène : se faire tatouer. Le grand gagnant de The Voice saison 5 sur TF1 qui est actuellement en pleine tournée a décidé de s'offrir un petit cadeau avant de monter sur la scène du Théâtre Femina de Bordeaux. Et le tattoo a de quoi surprendre : c'est sur son mollet droit que l'interprète de Frérot s'est fait inscrire deux triangles traversées de plusieurs flèches à la verticale, quelques heures avant de monter sur scène.

Habitué des tatouages, le jeune homme ne semble pas avoir eu mal. Mieux encore, l'artiste avait les yeux scotchés à son portable pendant toute la durée de l'opération. "Et pendant ce temps là, dans les loges... Avec Slimane à Bordeaux. Merci l'ami et maintenant place au show!", a d'ailleurs écrit le tatoueur venu tout spécialement pour réaliser le dessin à l'encre sur le corps de Slimane...

Slimane, il arrive !

La grande tournée de Slimane, On arrive a débuté le 5 janvier dernier au Mans. Depuis, l'artiste arpente les routes de France à la rencontre de son public. Le chanteur passera notamment par la Cigale le 27 janvier 2017. Mais ce n'est pas tout ! Des dates sont également prévues en région, à Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nantes, ou encore à Lille. Et puisqu'une bonne surprise n'arrive jamais seule, sachez que le trio Arcadian, qui a brillé en saison 5 de The Voice se produira en première partie de la tournée de Slimane. Les trois chanteurs feront la première partie de leur ami le 3 février à Toul, le 9 février au Havre et le 16 février à Chalon-sur-Saône.

Retrouvez toutes les dates de la tournée de Slimane en vous rendant ICI.





Tatouage by @tattoobybrice . #tatouage #avantconcert #bordeaux Une photo publiée par @slimane_officiel le 18 Janv. 2017 à 10h13 PST